Zeven afgrijselijke minuten breken kolderiek GA Eagles pijnlijk op in Friesland: ‘We speelden best aardig’

Hoosbui treft Deventer: Tunnel staat ondanks alle maatrege­len toch weer vol water

10 september De Veentunnel in Deventer is vanmiddag opnieuw blank komen te staan na zware regenval. De laatste keer dat dit gebeurde was in augustus 2020 toen het riool in de tunnel was verbeterd en er een losse putdeksel was. Volgens de gemeente zou het nog maar eens in de tien jaar gebeuren.