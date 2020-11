Zeven boetes voor bezoekers coronafeestje in Deventer Senzora-fabriek

Wandel mee met Katharina door het Deventer van 1495 met een app van nu: ervaar hoe de stad ver voorop liep met lezen en drukken van boeken

19 november Katharina Kerstkens was de vrouw van een steenhouwer in Deventer. Leefde in goeden doen in het jaar 1495. Ze kon zelfs lezen en schrijven maar was een gewone vrome leek. Zij leidt mensen in een nieuwe internationale app rond in haar stad op weg naar haar nicht Agnes, die ze in het nabijgelegen zusterhuis een psalmboek cadeau wil doen.