Zeven brievenbussen weg in Twello en Wilp

video Tunnelbak van 5 miljoen kilo met 1,5 meter per uur naar z'n plek in Colmschate

7 mei Hoe je 5 miljoen kilo dertig meter verplaatst? Nou gewoon: met zo'n 1,5 meter per uur, over een laagje plastic waar een glijmiddel overheen gespoten wordt. En dan zes vijzels erop die langzaam maar zeker persen. Klinkt simpel. Er gaat echter maanden aan voorbereiding aan vooraf. Sterker nog: een jaar geleden was al duidelijk dat de monsterklus om een tunnelbak onder station Colmschate te plaatsen dit hemelvaartsweekeinde moet gebeuren.