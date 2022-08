Zeven dieselbussen uit Twente rijden tijdelijk mee in dienstregeling Deventer

Vervoersbedrijf Keolis zet in Deventer tijdelijk zeven rode dieselbussen uit Twente in. Dat is nodig, stelt woordvoerder Lotte Hendriksen. De elektrische bussen die anders in Deventer rijden, moeten uit de dienstregeling voor onderhoud en reparatie.

Keolis kocht 259 elektrische bussen bij de Chinese producent BYD, maar sinds de introductie ervan anderhalf jaar geleden in de regio IJssel-Vecht kampt de vloot met pech en gebreken. Onder andere vielen bussen plotseling stil en stonden chauffeursstoelen scheef achter het stuur. Op dit moment loopt een terugroepactie voor de laatste reparaties. Die operatie zou deze zomer klaar moeten zijn of in ieder geval voor de overdracht van de vloot aan EBS, dat de concessie voor het vervoer in IJssel-Vecht vanaf december overneemt van Keolis.

Op de hoogte

Keolis houdt EBS en de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland (opdrachtgevers van de concessie) op de hoogte van de vorderingen. EBS gaat ervan uit dat bij de overdracht van de vloot alle bussen in orde zijn, zei ceo Wilko Mol in een eerder interview met de Stentor.

Het Deventer vervoersbedrijf wil de inzet van dieselbussen zoveel mogelijk voorkomen, omdat dat haaks staat op de duurzaamheidsdoelen. Maar helemaal voorkomen ‘kunnen we dat helaas niet’, zegt Hendriksen. Dat juist Deventer nu dieselbussen voor de kiezen krijgt, heeft er volgens haar mee te maken dat bij de stalling nog een dieseltank staat. Bij andere stallingen is dat niet meer zo. De rode bussen rijden normaal gesproken in Twente, waar Keolis de dienstregeling ook verzorgt.

,,In theorie zouden we ook bussen van ons uit Utrecht of Almere kunnen gebruiken. Maar Twente ligt dichterbij en daar hadden we net wat bussen over. Dus dat paste mooi”, aldus de woordvoerder.