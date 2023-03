Zeven mannen en een vrouw aangehouden voor fraude met subsidie voor coronabanen

De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft in de afgelopen weken zeven mannen en een vrouw aangehouden voor vermoedelijke fraude met de subsidieregeling Coronabanen in de Zorg (COZO). Alle verdachten, in de leeftijden van 26 tot en met 37 jaar, hebben de Nederlandse nationaliteit.

De Opsporingsdienst heeft drie mannen vandaag aangehouden. De 28-jarige vrouw en de vier andere mannen werden in hetzelfde onderzoek, dat onder gezag staat van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie (OM), al op 21 en 22 februari aangehouden. De aanhoudingen vonden plaats in Rotterdam, Hoogvliet, Deventer, Oss, Vleuten, Arnhem en op Schiphol. Negen woningen van de verdachten zijn daarbij doorzocht. Daarbij zijn onder andere administratie, laptops, telefoons, sieraden, contant geld, wapens en verdovende middelen in beslag genomen.

De verdachten zijn allen aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte, misbruik van subsidiegelden en witwassen. Deze overtredingen hebben dus vermoedelijk te maken met fraude met de subsidieregeling COZO. De verdachten hebben voor verschillende bedrijven deze subsidie aangevraagd over de periode van juli tot en met december 2021. Vervolgens is op grond hiervan een subsidiebedrag van minimaal 2,5 miljoen euro uitgekeerd. De Arbeidsinspectie vermoedt dat dit geld niet of slechts gedeeltelijk gebruikt is voor het huren van tijdelijk extra zorgpersoneel en in plaats daarvan is besteed aan goud en luxe goederen.

Meer meldingen van fraude

De subsidie COZO was bedoeld voor zorgaanbieders, zodat zij tijdelijk ondersteunende werknemers in dienst konden nemen en zo hun huidige medewerkers konden ontlasten. In februari is deze subsidie al opgeschort na een melding van mogelijke miljoenenfraude. Minister Conny Helder besloot de verlenging van deze subsidie ‘tot nader order op te houden’, zo schreef ze in een brief aan de Tweede Kamer. De Nederlandse Arbeidsinspectie maakte de melding bij het ministerie van Volksgezondheid over mogelijk misbruik of oneigenlijk gebruik van de subsidie.

De Arbeidsinspectie heeft meer meldingen ontvangen over COZO-fraude door andere bedrijven en sluit niet uit dat er meer aanhoudingen zullen volgen. Het onderzoek naar deze meldingen loopt nog een een deel van de bedrijven zal binnenkort een brief van het OM ontvangen. Daarin staat dat ze mogelijk ten onrechte COZO-subsidie hebben ontvangen of dat ze deze subsidie voor andere doeleinde hebben gebruikt. Het OM en de Arbeidsinspectie hopen dat de bedrijven de subsidie zullen terugbetalen. Wanneer reacties uitblijven, kan de Arbeidsinspectie vervolgacties ondernemen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.