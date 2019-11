Ziek op bed werd Stephanie gewekt na zoveelste autobrand in Deventer: ‘Waarom mijn auto?’

Video Opnieuw autobran­den in Deventer, dit keer twee in dezelfde nacht

9:35 Deventer is vannacht opnieuw opgeschrikt door twee autobranden. Dit keer was het raak in de Havezatelaan en op de Heleen Ankersmitstraat. Twee voertuigen gingen daar in vlammen op. De branden kunnen worden toegevoegd aan een lange lijst, want in zes weken tijd zijn er nu al elf autobranden geweest in de stad.