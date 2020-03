Zieke Anne(26) zat zonder daglicht in isolatie vast op corona- cruiseschip, met dit liedje ging ze de hele wereld over

Voor Anne Weggeman begon haar leven op het schip in januari. Haar vader vertelt dat ze al nooit het avontuur schuwt. Ze was van plan in ieder geval een half jaar op het schip mee te draaien, letterlijk de halve wereld te zien en vervolgens genoeg geld te sparen om haar yogaopleiding te kunnen betalen en apparatuur te kopen om muziek te maken.

Schrik om het hart

De bedoeling is dat ze steeds een cruise van twee of drie weken maakt, aan land gaat en dan weer een nieuwe cruise. Maar dan komen ze ineens half maart in Zuid-Amerika nergens meer aan land. ,,Op dat moment was er op het schip nog geen corona, niets. In het Noorden wordt het schip opnieuw geweigerd. Niemand kon van het schip af. De cruises werden gecanceld.” 22 maart appt Anne haar vader dat ze ziek is. ,,Dan slaat je wel de schrik om het hart. Anne moest in isolatie, dat is standaard bij ziekte op die schepen. Maar nu moest ze in een cabine zonder daglicht of iets.”

Anne Weggeman(26) zelf ziek door corona in haar cabine zonder daglicht op het cruiseschip MSZaandam.

Het gaat normaal gesproken vaak maar om een paar zieken. Nu werden 35 mensen tegelijk ziek. De MC Rotterdam komt naast hun schip varen met medische testen aan boord. Anne zit opgesloten in haar cabine en vraagt om een boek en een gitaar of keyboard. Personeel zet in witte pakken drie keer per dag iets te eten voor haar deur. ,,Ze zat letterlijk in een gevangenis.” Ze krijgt een boek over de paus en een gitaar. Vader Weggeman lacht: ,,Echt gelovig is ze niet.”

Wat is er aan de hand

Ondertussen vallen er twee doden, twee oudere mensen. Een niet veel later nog twee. Het blijkt corona. Mensen worden bang, want nergens mag het schip aan land. ,,Maar ook vraagt iedereen zich af wat er in vredesnaam aan de hand is buiten. Het internet is niet heel goed en contact is moeizaam. Anne appt af en toe en is soms op facetime. Ze is ziek, heeft hoofdpijn, koorts en diarree. De emoties liepen hoog op toen ze hoorde van de vier doden.”

Terwijl ze in haar cabine in totale isolatie zit neemt Anne met haar gitaar een liedje op. ,,Het is het liedje ‘seabird’, dat ze altijd speelt als ze verdrietig is. Het gaat inmiddels echt de hele wereld over. Ik word gebeld door de Washington Post en CBS News. Maar Anne zelf wil niet met de pers praten. Ze zegt dat ze eerst wil dat deze situatie wordt opgelost. En ja ze wil dolgraag beroemd worden, maar niet op deze manier. Er zijn wel vier weduwen hier aan boord, zei ze.”

Opgelucht om daglicht

Bang is ze niet, Anne is na tien dagen beter en mocht gisteren weer naar buiten. Op het schip zijn inmiddels van de 1900 mensen 177 ziek, die allemaal in isolatie zitten. ,,Ze is enorm opgelucht om weer daglicht te kunnen zien en om zelf wat te kunnen eten en drinken. En weer aanspraak van haar collega's te krijgen.”