Zieke Lana (10) uit Goor reageert met big smile op video van Davina

Aventisian niet op trainings­veld bij GA Eagles: verdediger op proef in Noorwegen

Go Ahead Eagles hervatte donderdagochtend de voorbereiding zonder Aventis Aventisian. De 20-jarige Griek is op proef bij het Noorse Kongsvinger IL en is daardoor zaterdag niet van de partij tegen Borussia Dortmund onder 23.