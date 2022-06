Zieke Milan (9) straalt van oor tot oor bij Stöppelkidsrally door Salland: ‘Ik vergeet dit nooit meer’

Met videoRonkende sportauto's, een stralende zon en zielsgelukkige kinderen. Het is het decor van de derde editie van de Stoppelkidsrally, dat zaterdagochtend van start ging. 36 (chronisch) zieke kinderen rijden een dagje mee in de auto's van hun dromen zodat ze even niet hoeven te denken aan hun ziekte. Onder hen de 9-jarige Milan. ,,Ik heb er vannacht niet van kunnen slapen.”