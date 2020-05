Ziekenhuis belt bezoekende patiënt om coronarisico in te schatten

Het Deventer Ziekenhuis draait langzamerhand weer bijna als normaal. Bijna, want er zijn nog wel extra checks op verschillende plekken. Behandeling en gesprekken met zorgverleners vinden niet altijd plaats met mondkapjes op: het ziekenhuis schat de risico's van tevoren in.

De screening aan de poort is verdwenen. Wel is er altijd contact met mensen die een afspraak hebben: ,,Patiënten met een afspraak in ons ziekenhuis bellen we van tevoren met de vraag of ze klachten hebben. Als zij klachten hebben, verplaatsen we de afspraak. Mocht dit om medische redenen niet kunnen, dan mogen ze naar het ziekenhuis komen en krijgen ze direct bij binnenkomst een mondkapje op. Die ze vervolgens gedurende hun gehele bezoek ophouden. Deze patiënten worden opgehaald, zodat ze niet in de wachtkamer hoeven te zitten", legt Karin Gerritsen van het ziekenhuis uit.

Onaangekondigd op de prikpost

Er zijn plekken waar mensen toch nog onaangekondigd binnenkomen, zoals de prikpost. Daar is een fysieke balie voor de wachtruimte geplaatst en vraag een screeningsteam naar de klachten van mensen die bloed willen afnemen. Als ze hoesten of koorts hebben krijgen ze een mondmasker op. ,,Het aantal niet-geplande bezoeken van patiënten voor bloedafname is overigens al flink afgenomen, omdat we sinds begin mei sturen op het maken van een afspraak", vult Gerritsen aan.

In de spreekkamers ligt het aan de behandeling of zorgverleners beschermende middelen dragen. Een mondkapje, een spatbril, handschoenen en/of een schort is altijd voorhanden, maar niet altijd noodzakelijk, zo schat het ziekenhuis in. ,,We hebben voldoende beschermingsmiddelen om de zorg te blijven bieden. We gebruiken juist bij heel veel, misschien wel de meeste, behandelingen een mondmasker, omdat een zorgverlener dan vaak binnen de anderhalve meter komt. Maar bij een gesprek waar je voldoende afstand kan houden, is een mondmasker niet nodig.

Aanpassingen in de wachtruimtes