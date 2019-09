Ziekenhuis Deventer sluit verpleegafdeling om patiëntenstop te voorkomen

video Kunstdetec­ti­ve Arthur Brand duikt verloren gewaand meester­werk op van ‘Kunsthal­roof’ Rotterdam

20:04 Eén van de verloren gewaande meesterwerken die is buitgemaakt tijdens de historische ‘Kunsthalroof’ in Rotterdam uit 2012 is mogelijk opgedoken. Het zou gaan om het gestolen topwerk van Lucian Freud (2002) dat ‘in handen is van de zware onderwereld’. De recente foto van het doek ‘uit zeer betrouwbare bron’ is afkomstig van de beroemde Deventer kunstdetective Arthur Brand.