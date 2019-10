Ziekenhuizen in de regio beraden zich nog op landelijke staking van 20 november

In hoeverre patiënten van de ziekenhuizen in deze regio woensdag 20 november geraakt worden door de vandaag aangekondigde landelijke staking is nog onbekend. Op dit moment zijn de ziekenhuizen nog in gesprek met het actiecomité en wordt onder het eigen personeel de actiebereidheid gepolst.

In het Deventer Ziekenhuis is tot op heden op kleine schaal actie gevoerd met spandoeken en stickers. ,,Het is moeilijk in te schatten of ons personeel bereid is 20 november te staken", zegt woordvoerder Erick van Zijl. De vier vakbonden geven aan dat ze verwachten dat zeker de helft van het ziekenhuispersoneel in Nederland, zo'n 100.000 zorgmedewerkers, aan de oproep gehoor gaat geven. ,,Dus is de kans aanwezig dat onze medewerkers zich aansluiten. Daar moeten we ons op voorbereiden. We zullen de patiënten op tijd informeren en proberen zoveel mogelijk de overlast te vermijden”, belooft Van Zijl.

Betere arbeidsvoorwaarden

De vakbonden willen met de landelijke staking betere arbeidsvoorwaarden forceren. De cao-onderhandelingen zijn al lang gaande, maar vooralsnog zonder resultaat. Tijdens de staking blijft het zorgpersoneel wel paraat voor spoedgevallen, kankerbehandelingen en operaties bij kinderen.

De medewerkers van Isala in Meppel en Zwolle hebben eerder deze maand al actie gevoerd. Toen werd een zondagsdienst gedraaid. Wie 20 november opnieuw wil actie voeren, staat in zijn recht, luidt de reactie van Isala. Uitgangspunt is en blijft dat de veiligheid van patiënt en medewerkers gewaarborgd blijft. ,,We begrijpen dat een nieuwe actie voor onze patiënten heel vervelend zou zijn, temeer omdat hun afspraken naar een andere datum verplaatst moeten worden”, zegt woordvoerster Agnes van Loenen.

Patiënten de dupe

De ziekenhuizen vinden te vroeg om al daadwerkelijk voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals afspraken plannen om 20 november heen of alvast verplaatsen. Erick van Zijl van het Deventer Ziekenhuis: ,,We weten nog maar net van de actie. Woensdag 20 november is aan de ene kant kort dag, maar ook nog heel ver weg. We hopen eigenlijk dat de werkgevers en de werknemers er voor die tijd aan de onderhandelingstafel uitkomen. Hoe je het ook wendt of keert bij een staking zijn patiënten de dupe.”

Duidelijkheid gewenst

Of er actiebereidheid is onder de medewerkers van het Röpcke Zweers Ziekenhuis in Hardenberg kan woordvoerder Greetje Leuninge nog niet zeggen. ,,Wij maken ons sterk voor goede zorg voor onze patiënten en daar hebben wij onze medewerkers keihard voor nodig. Zij moeten weten waar ze aan toe zijn. Op zijn zachtst gezegd zijn wij niet blij met hoe de cao-onderhandelingen tot nu toe verlopen.” De komende tijd hoopt het ziekenhuis in Hardenberg meer duidelijkheid te krijgen over de aangekondigde actiedag. ,,Ondertussen zullen wij intern monitoren wat onze medewerkers gaan doen. Indien nodig informeren we de patiënten op tijd.” De reactie van de Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen past in de Hardenbergse lijn.