'Zielig persoon'? Dat is geen belediging, zegt rechter tegen Schalkhaarse buren

Verzorgen­de uit Deventer vrijgespro­ken van medicijn­dief­stal

13:41 Ze werd verdacht van diefstal van medicijnen, maar het dossier is flinterdun en bij de zorginstelling waar ze werkte was het ook allemaal zacht gezegd niet goed geregeld. Iedereen was het eens: officier van justitie, advocaat en ook de rechter: de 32-jarige vrouw uit Deventer werd tot haar grote opluchting vrijgesproken.