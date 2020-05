Zijn alle regels in de Deventer binnenstad nog te volgen? ‘Het is zaak je niet gek te laten maken’

Deventer brouwerij Davo opent proeflo­kaal in de binnenstad van Zwolle

19:00 De Deventer brouwerij Davo begint een proeflokaal in de Zwolse binnenstad. Na een kleine verbouwing opent Davo in juli de deuren aan het Grote Kerkplein, in het pand waar voorheen Moor en Bapas het niet al te lang volhielden. Bij de drie nieuwe exploitanten is het vertrouwen desondanks groot, mede dankzij de succesvolle crowdfunding die de weg plaveide.