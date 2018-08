Zijn Deventenaren zulke zeikerds? 'Ik dacht het niet'

Probleem met straatverlichting in Twello houdt aan

17:25 In Twello is het probleem van niet-werkende straatverlichting na zes weken nog niet opgelost. Een door Liander ingeschakelde monteur dacht de storing dinsdag te hebben verholpen in het gebied Jachtlustplein, Duistervoordseweg, Oude Veldjes en Mozartstraat, maar de gemeente ontving woensdag toch weer klachten.