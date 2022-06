Zijn kerk heeft veel aan Poetin te danken, maar zwijgen kan hij niet: ‘Onrecht is onrecht’

Gevallen vastgoed­mag­naat Ger Visser uit Gorssel eist nieuwe rechters: ‘Dit is slapstick’

Urenlang zit de gevallen vastgoedmagnaat Ger Visser uit Gorssel vrijwel muisstil te luisteren in zijn hoger-beroepzaak in Zwolle rondom het geruchtmakende faillissement van Eurocommerce. En dan ineens, nadat het Hof het horen van een reeks getuigen afwijst, slaat de ondernemer woest met de vuisten op tafel. ,,Dit is het verkrachten van de waarheidsvinding.” Zo verandert de eerste zittingsdag in tumult.

8 juni