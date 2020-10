Zijn moordzaken dankzij deze Deventer uitvindingen straks sneller opgelost?

Stel, je bent rechercheur en er is een moord gepleegd. Dan zou je toch het liefst even teruggaan in de tijd, om de misdaad met eigen ogen te kunnen zien? Maar helaas, je moet het doen met de sporen die je naderhand verzamelt. En daardoor blijven veel belangrijke vragen onbeantwoord.

Maar hoe lang nog? Dankzij onderzoek van Hogeschool Saxion kunnen langgekoesterde wensen van de recherche zomaar in vervulling gaan. De hogeschool met vestigingen in Deventer, Enschede en Apeldoorn ontwikkelt samen met de politie twee methodes waarmee sporen van misdrijven veel meer gaan vertellen over wat er gebeurd is. Een hypermoderne wattenstaaf en lichtgevend poeder moeten informatie gaan blootleggen die tot nu toe geheim bleef.

Leeftijd van een vingerafdruk

„Vraag een forensisch rechercheur wat hij het liefste wil, en de kans is groot dat hij zegt te willen weten wanneer een vingerafdruk ergens is terechtgekomen”, zegt Chris Pellemans, adviseur bij de politie. „Dat heb ik in mijn jaren bij de politie wel gemerkt. Want nu weten we wel bij wie de afdruk hoort, maar niet hoe oud hij is. En dus kan hij er al hebben gezeten voordat een delict plaatsvond. Je weet dus niet meteen of hij relevant is voor het onderzoek.”