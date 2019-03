Zilver met een ‘gouden randje’ voor baanwielrenster Alyda Norbruis uit Deventer

WK PARACYCLING APELDOORNIedereen juichte en klapte voor haar, alleen Alyda Norbruis (29) zelf kon nog niet direct een glimlach op haar gezicht toveren. Zilver op het WK was niet waar ze voor naar Apeldoorn was gekomen, maar ,,Over een paar dagen zal ik in de gaten hebben hoe bijzonder deze prestatie was”, reageerde de in Deventer wonende baanwielrenster. Het was zilver, maar met een gouden randje.

En bijzonder was het, want Norbruis is sinds haar geboorte door een hersenbloeding linkszijdig spastisch en gedeeltelijk verlamd (cerebrale parese), maar dat belette haar niet van grote sportprestaties. Alleen een jaar geleden kreeg ze een slechte boodschap. Een vaatvernauwing in de slagader van haar linkerlies betekende een streep door een groot deel van haar geliefde wielersport.

Met liefst tien wereldtitels op de weg en baan tussen 2012 en 2018 en twee paralympische titel in 2016 heeft Norbruis maar één doel voor ogen: de Paralympische Spelen van Tokio in 2020. Die wil ze zo graag halen.

Keuzes

En niets leek haar in de weg te staan. Tot april vorig jaar toen doktoren de vaatvernauwing in de linkerslagader van haar rechterbeen aantroffen. Al twee keer werd ze geopereerd en een eventuele derde keer wordt haar door de medisch specialisten afgeraden. ,,Het was verschrikkelijk om te horen te krijgen”, zegt Norbruis. ,,Want kon ik nog doorgaan met sporten? Ik was actief op zowel de baan als op de weg, maar moest nu drastische keuzes gaan maken om mijn lichaam niet te overbelasten.”

Het zette een streep door haar planning, want ze wilde zo graag op meerdere onderdelen strijden om de wereldtitels en over ruim een jaar op de Paralympische Spelen van Tokio. ,,Ik heb besloten om alleen de 500 meter tijdrit te rijden op de baan. Dat zal niet meer veranderen helaas. Ik heb dag en nacht pijn, mijn been krijgt te weinig zuurstof waardoor het heel snel vol loopt. Vorig jaar heb ik alle wegwedstrijden moeten wegstrepen, waardoor mijn voorbereiding weg was. Van april tot november heb ik nagenoeg niets kunnen doen. Pas in november kon ik me weer richten op de baanwedstrijden.”

Volledig scherm Alyda Norbruis wint goud in een nieuw wereldrecord tijdens de finale 500 meter tijdrit C1-3 baanwielrennen op de Paralympische Spelen in Rio. © ANP

Vechter

Norbruis wist ook niet goed hoe ze er voor zou staan. Een gekke gewaarwording voor een meervoudig paralympisch- en wereldkampioene, al geeft ze aan dat ze niet overloopt van het zelfvertrouwen. ,,Ik heb er lang moeite mee gehad, mijn grootste tegenstander ben ik dan ook zelf. Ik zit nu nog steeds een beetje in een rouwproces.” Maar de geboren Friezin blijkt een vechter te zijn. ,,Een paar weken geleden durfde ik niet te zeggen waar ik zou staan en hoe ik er sportief voor zou staan. Maar nu rijd ik hier toch weer op wereldniveau mee. Ik realiseer me dat nog niet helemaal, maar dat komt wel.”

Want toch was daar de zilveren WK-medaille voor de Deventerse. ,,Ik reed niet eens heel slecht, maar had gehoopt onder de 40 seconden te kunnen rijden. Dat is net niet gelukt. Aan de andere kant was de Australische Amanda Reid ook heel erg goed. Die reed een wereldrecord. Ik hoop dat deze race me op de juiste weg houdt voor Tokio, dat de coaches vertrouwen houden in me.”

Explosiviteit