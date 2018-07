Zilveren legpenning voor Liesbeth van Asten

video Wie wil een miljoen liter water? Gratis af te halen in Deventer

20:38 Wie maakt me los? 1.000.000 liter water, gratis af te halen. Het klinkt als een bijzondere grap in deze tijden van grote droogte. Deventenaar Joost Kleine Snuverink is echter bloedserieus. ,,Nu loopt het weg in het riool. Als er boeren zijn die het willen hebben: kom maar langs.''