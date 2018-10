Zin in vette hap? Dit zijn de beste cafetaria's in de regio

kaartGek op een vette hap? Dan moet je volgens de Cafetaria Top 100 in onze regio bij Paul van Gurp in Deventer zijn. Dit restaurant staat op plek 9 van de landelijke ranglijst en is daarmee de beste van de regio. Maar opvallend: Van Gurp staat met zijn tweede vestiging ‘slechts’ op plek 80. Hoe kan dat?

Het is een jaarlijks terugkerende lijst: de Cafetaria Top 100. Restaurants kunnen zich gratis inschrijven en doorlopen vervolgens meerdere beoordelingsrondes: de inschrijving zelf, een bezoek van een mystery guest met een vakjury en voor de top 5 een aangekondigd bezoek door de hoofdjury. Dit jaar wisten tien cafetaria's uit de regio door te dringen tot de honderd beste - zie op de interactieve kaart welke.

De jury

Opvallend is de dubbele notering van Paul van Gurp uit Deventer. Met zijn twee snackbars staat hij op plek 9 en 80. ,,Het verschil in ranking lijkt misschien groot, maar de onderlinge verschillen in scores binnen de Cafetaria Top 100 zijn dit jaar erg klein,” aldus Linda Nijenhuis van de Cafetaria Top 100. Verder geeft de organisatie geen inhoudelijke reactie over specifieke deelnemers.

De kleine verschillen komen volgens Mark van Gurp, zoon van ‘de grote baas’, waarschijnlijk door de hele strenge jury: ,,De jury is heel kritisch. Zwerfafval en spinnenrag rondom de vestiging aan de Holterweg waren al reden om punten aftrek te geven. De jury bestaat onder andere uit de winnaar van vorig jaar en die ziet alles. Die zijn zelf al ‘vakgek’. Als een spotlampje kapot is, zien ze dat meteen.”

Verbouwing

Volgens Paul van Gurp zelf kan het interieur een rol gespeeld hebben: ,,De vestiging op plek 9 - aan het Andriessenplein - hebben we een kleine twee jaar geleden flink verbouwd en is wat groter geworden. We hebben het helemaal aangepast naar deze tijd.”

De vestiging aan de Holterweg is op de 80e plek beland. Paul van Gurp: ,,Het interieur is ongeveer 10 jaar oud, maar dat is niet gedateerd. Het ziet er ook gewoon nog top uit, met alles erop en eraan. Ik ben al lang blij dat beide restaurants in de top 100 terecht zijn gekomen. Er doen 265 restaurants aan mee. Dus daar ben ik trots op.

We kijken wel wat we kunnen leren van het Andriessenplein om de Holterweg nog hoger in de lijst te krijgen.”

De nummer 1

Restaria ’t Luifeltje in het Friese Bergum ging er met de eerste plaats vandoor. Het Deventer restaurant valt daarna dus binnen de top 10. Het op een na beste restaurant uit de regio staat in Ommen, ‘AnyTyme Ommen’, en de nummer drie ‘Eetwinkel Leesten’ in Zutphen. De volledige lijst vind je hier.