Zó gaan in Deventer Sluiskwartier sociale huurwoningen eruit zien: ‘Mix aan de IJssel’

Update & video Basis­school in Deventer ontruimd door brand in toiletruim­te

In een basisschool in Deventer heeft vanmorgen een brand gewoed. Daarbij kwam veel rook vrij. De Montessorischool aan de Van Lithstraat is ontruimd. De brand woedde in een toiletruimte van de school en is inmiddels geblust. De schade lijkt mee te vallen, maar de schrik zit er goed in. De school blijft vandaag dicht, ouders worden gevraagd hun kinderen op te halen.