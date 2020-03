Zo gaat het eraan toe op de speciale corona-afdeling van het Deventer ziekenhuis

Minder tijd voor aandacht

Voor de patiënten betekent dat, dat ze ook minder vaak verpleegkundigen zien. ,,Je moet je helemaal omkleden om naar binnen te gaan. Waar we normaal gesproken weleens een kamer opgaan om een praatje met een patiënt te maken, is dat er nu niet meer bij", legt Vernooij uit. ,,Je bent meer bezig met het clusteren van taken en hebt minder tijd voor aandacht tussendoor. Dat vind ik wel heel lastig, want ze hebben sowieso al weinig bezoek. En als je volledig ingepakt naar binnen moet, krijg je ook niet makkelijk contact met elkaar.”