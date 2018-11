Zo houdt de stad Deventer je in de gaten

Waar je ook loopt, alles wordt door camera's of sensoren vastgelegd. Schrik niet, zo ver is het nog niet, stelt Jaco Remmelink van Architectuurcentrum Rondeel. „Maar we gaan wel langzaam die kant op.”

Remmelink werkte de voorbije vier weken intensief samen met vier studenten van het Saxion in Deventer. „We wilden graag weten hoeveel camera's, sensoren en WiFi-trackers er in de stad hangen.” Dit is uitgezocht door op twee momenten de stad in te gaan en de route te lopen vanaf La Place, over de Walstraat richting de Brink om vervolgens te eindigen bij het Architectuurcentrum Rondeel.

Op deze route zijn er zo'n veertig gevonden gevonden. Dat is echter geen reden tot zorgen over de privacy, zegt Remmelink. „Veel van deze apparaten scannen parkeerplaatsen om te kijken of er ruimte is, of er boetes open staan, of zelfs het loopgedrag van de mensen om te kijken waar het druk is en waar niet.”

Geslacht

Zo is dankzij wifi-trackers ontdekt dat het een stuk drukker is geworden in de Engelenstraat, dankzij de verplaatsing van de bibliotheek. Ook kunnen winkeliers gebruik maken van sensoren om te kijken hoe ze hun winkel optimaal kunnen indelen en hoeveel mensen er dagelijks binnen komen. Hierbij worden persoonlijke gegevens niet opgeslagen. Wel wordt er gekeken naar bijvoorbeeld het geslacht van een persoon en waar hij of zij naar kijkt en voor hoelang.