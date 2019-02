‘Zo is openbaar vervoer toch niet bedoeld?’

De handteke­nin­gen zijn gezet: de voormalige biblio­theek in Deventer transfor­meert tot een museum

6:47 De handtekeningen zijn gezet: VBN Vastgoed gaat definitief de voormalige bibliotheek aan de Brink 69/70 herontwikkelen tot een museum, museumwinkel, horeca en appartementen. Hamvraag is nog altijd welk museum in het pand komt. Projectontwikkelaar Arjen Lagerweij (tevens wethouder in buurgemeente Voorst) houdt vast aan zijn oorspronkelijke plan: het Deventer Verhaal. Met of zonder Speelgoedmuseum.