Zo maak je vandaag de beste sneeuwfoto's

5 tipsEen paar centimeter sneeuw is genoeg voor een sfeervol plaatje. Maar het kan altijd beter. Onze fotograaf Ronald Hissink uit Deventer geeft vijf tips. Stentor-lezers kozen in 2017 zijn foto - van een besneeuwd jochie op de fiets - tot mooiste van ’t jaar.

Of je nou een professionele camera of eenvoudige smartphone hebt; met een paar eenvoudige spelregels kan je al een heel aardige winterfoto schieten, weet Hissink. Hij noemt er vijf:

1. Niet vergeten: overbelichten

,,Veel foto's in de sneeuw mislukken, omdat ze te donker zijn. Dat komt door onderbelichting. De belichtingsmeter in de camera reageert op het vele wit. Je moet standaard dus altijd iets overbelichten. Dat kan via de instellingen. Ook bij nieuwere smartphones trouwens. Een of twee stokjes omhoog en je bent er al. De witbalans is ook van invloed. Als bijvoorbeeld een spiegelreflexcamera niet goed is ingeregeld, kan je bij sneeuw lichtblauwe tinten krijgen. Een kwestie van even opnieuw instellen door de camera te richten op een wit vlak. Dan past ’t kleurengamma zich daarop aan.’’

2. Zoek kleur voor contrast

,,Als alles wit is, kan het heel fraai zijn om op zoek te gaan naar een beetje kleur. Ik denk bijvoorbeeld aan het aanzicht van een stad of dorp. Witte daken zijn prachtig, maar het wordt nog mooier als je ergens een randje met rode dakpannen kunt vinden. In de hoek, langs de lijnen; dat zorgt voor contrast. Als er sneeuw ligt is het ook mooi om combinaties te maken met de strakblauwe lucht.’’

3. Kies een plek met verhoging

,,Het ligt misschien voor de hand, maar de leukste foto's maak je toch met kinderen. Ik zoek vaak een heuveltje op waar ze vanaf glijden met de slee. Dat kan ook bij een geluidswal bijvoorbeeld. Daar tokkelen ze zo naar beneden. Bij een helling gebeurt altijd iets.’’

4. Niet laag vanaf de grond fotograferen

,,Mensen hebben nog weleens de neiging om de camera vlak boven de grond te houden, voor het reliëf. Bij gras werkt dat prima. Dan heb je zo'n onscherpe grasmat. Dat geeft iets bijzonders. Maar laat dat uit je hoofd bij sneeuw. Dat wordt saai, want je hebt dan een heel vlak met wit. Het heeft geen enkele meerwaarde. Veel leuker is het om een besneeuwd takje op de voorgrond te nemen. Of iets te doen met een besneeuwde muts of sjaal.’’

5. Neem de tijd voor een onderwerp