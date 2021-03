Zo stemde Deventer - Bekijk hier de uitslagen

Diepenve­ner gaat door het lint na boete en bedreigt agenten met ketting­zaag

12:31 Een 59-jarige man uit Diepenveen is gistermiddag door de politie in de boeien geslagen nadat hij agenten had bedreigd met een kettingzaag. De man ging door het lint bij een routinecontrole op de Snipperlingsdijk in Deventer.