Zo werd Caroline van der Plas uit Deventer wakker als nieuw Kamerlid: 'Ik was bekaf'

Ontelbare sollicita­tie­brie­ven stromen binnen voor baan in Natuurmuse­um bovenop Holterberg

15 maart Het Natuurmuseum Holterberg in Holten zoekt een nieuwe medewerker. Dat op deze vacature veel reacties binnenkomen, had conservator Anton van Beek wel verwacht. ,,Maar je moet het werk in ons museum niet romantiseren, want het is gewoon werk.’’