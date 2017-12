Zo zag de eerste dag van het Dickens Festijn in Deventer eruit

vlog Yoni mag figureren en transformeert tot Dickens figuur

13:35 Het Dickens Festijn, is dat eigenlijk wel voor Deventenaren? Ervoor in de rij staan doen we meestal niet. De meeste bezoekers komen dan ook ‘van buiten’. Maar wat als je ineens middenin het Bergkwartier woont, je straat ziet transformeren en er min of meer van je verwacht wordt dat je meedoet? Yoni Pasman mag dit weekend figureren, en legde haar transformatie van Deventenaar naar Dickens personage vast. Ze bezocht Emmy Strik, initiatiefnemer van het Dickens Festijn – dit jaar al voor de 27e keer. In het Dickens Kabinet in de Walstraat staat zij ieder jaar paraat om Deventenaren van kostuums te voorzien.