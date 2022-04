Zo ziet de auto eruit die op A1 bij Bathmen busje van de weg reed: vermoedelijk een Range Rover Sport

Op de A1 bij Bathmen ging zaterdagochtend in alle vroegte een busje over de kop nadat deze door een andere auto van de weg werd getikt. Diezelfde dag gaf de politie al dashcambeelden vrij van het ongeval met de oproep of iemand het voertuig herkende.

De politie kreeg veel reacties dat het om een witte of zilveren Range Rover Sport zou gaan. ,,We hebben heel veel reacties gehad. Meer dan 170 op het FB-bericht en we hebben ondertussen met tientallen mensen gesproken’’, laat de woordvoerder weten.

Ook deskundigen en garagehouders stellen volgens de politie dat het mogelijk dat specifieke type voertuig zou gaan. ,,Tips hebben weer geleid tot verder onderzoek.’’ De opvallende auto zou door de botsing beschadigd moeten zijn aan de rechtervoorkant. Een mogelijke bestuurder of een kenteken zijn nog niet in beeld.

Nieuwe beelden

Het verdachte voertuig is duidelijk te zien op nieuwe dashcambeelden die kort na het ongeluk vanaf de overkant van de snelweg werden gemaakt. Dat vertelt politiewoordvoerder Marloes Ballast in het programma Onder de Loep van RTV Oost. ,,Rond kwart over zeven tussen Enter en Holten werden deze beelden gemaakt door een dashcam. We zien daar een Range Rover op de linkerbaan voorbijkomen. Dat is een opvallende auto in een opvallende kleur en we denken dus dat dit de auto is die we zoeken.’’

,,Als iemand weet waar zo’n auto staat met mogelijk dus schade aan de rechtervoorzijde, dan horen we dat heel graag. Het was een auto die van Deventer naar Twente reed’’, aldus Ballast.

Slachtoffers

Ook over de verwondingen van de 66-jarige man en de 54-jarige vrouw die in het busje zaten is inmiddels meer bekend. De vrouw liep botbreuken op door het hele lichaam. Zij liep breuken op in haar ribben, schouder, nekwervel, voet en enkel.

Ook kreeg de vrouw een klaplong door het ongeluk en zelfs een kneuzing in het hart. De man kwam er met iets minder verwondingen vanaf. Ook hij was er ernstig aan toe met gebroken nekwervels en een gebroken schouder. Het herstel van de slachtoffer zal veel tijd in beslag nemen.