Zo ziet de zaterdag van Deventer op Stelten er uit

video Grote uitslaande brand in Deventer

8:32 De bewoner van een tussenwoning aan de Koningin Julianastraat in Deventer is naar het ziekenhuis gebracht omdat hij rook heeft ingeademd. Zijn woning mag als verloren beschouwd worden. De korpsen van Deventer, Diepenveen en Wesepe rukten even na 4 uur uit voor een uitslaande brand in de wijk Keizerslanden.