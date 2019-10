Zodra de herfst begint, ziet basisschool Adwaita in Deventer piek in foutparkeren

Uit de wekelijkse nieuwsbrief van de rooms-katholieke basisschool met locaties aan de Jacob van Deventerstraat en de Kerkstraat: ,,Van de week was het een paar keer regenachtig weer en werd op allerlei plekken geparkeerd waar dat niet toegestaan is. We hebben daarom ‘team toezicht en handhaving’ van de gemeente gebeld omdat dit foutparkeren gevaar oplevert voor de kinderen. Graag uw aandacht hiervoor en parkeren op de plekken waar dit wel is toegestaan.”

Wakker schudden

Eerdere ervaringen hebben aangetoond dat geüniformeerde toezichthouders in de omgeving van de school een preventieve werking hebben, weet Zwerink. De locatieleider denkt dat veel ouders geen kwaad in de zin hebben als ze met slecht weer of door tijdgebrek parkeren op de hoek van de straat, voor de oprit van andere mensen, op de stoep of zelfs de vluchtheuvel. Maar: ,,als het gaat om de veiligheid van de kinderen, is het onze taak om iets aan de situatie te doen.” Zwerink heeft de indruk dat de aanwezigheid van de toezichthouders ouders wakker schudt. Precies dat is de bedoeling, al erkent ze dat het langetermijneffect betrekkelijk is. ,,We zullen dit ongetwijfeld vaker moeten doen.”

Vaste prik

Bij de gemeente komen telefoontjes als die van Adwaita zelden voor, zegt woordvoerder Maarten Jan Stuurman. ,,Maar als een school belt of we kunnen langskomen, dan doen we dat.” Wel is het vaste prik dat de toezichthouders direct na de zomervakantie een keer extra bij scholen surveilleren. ,,Ons team gaat aan het begin van het schooljaar links en rechts steekproefsgewijs langs de scholen in de gemeente. Dat is het moment dat er veel nieuwe ouders zijn, die misschien niet precies weten wat wel of niet mag of welke afspraken er zijn gemaakt. Bekeuringen uitdelen is zeker niet ons doel. Eigenlijk het tegenovergestelde: we gaan met de ouders in gesprek en proberen aanwijzingen te geven.”

