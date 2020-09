Zoekactie naar vrouw in Bathmen die midden in de nacht met auto vertrok

De politie is op zoek naar een vrouw uit Bathmen die sinds vannacht wordt vermist. Volgens de politie gaat het om een urgente zoekactie. Via Burgernet wordt het publiek opgeroepen naar haar uit te kijken.

Rond 06.00 uur vanochtend werd de vrouw bij de politie als vermist opgegeven. Ze is rond 04.15 uur vannacht vertrokken vanaf het Prins Florisplein in Bathmen. Ze vertrok in een zwarte auto. Een deel van het kenteken van het voertuig is bekend, namelijk 78-GT-..

Het gaat om een blanke vrouw met halflang rood haar. Ze draagt een spijkerbroek, witte blouse, waarschijnlijk roze sportschoenen en een bril. ,,We zijn niet per se op zoek naar een vrouw in een auto, want het kan zijn dat zij te voet verder is gegaan’’, zegt woordvoerder Jennifer Schoorlemmer van de politie Oost-Nederland.

Nog geen foto

Volgens de politiewoordvoerder kan deze zoekactie urgent worden genoemd. Desondanks is er nog geen foto of meer informatie over de vrouw naar buiten gebracht, zoals haar naam of leeftijd.

Schoorlemmer sluit niet uit dat dat later vandaag alsnog gaat gebeuren, maar dit is afhankelijk van de vorderingen die tijdens de huidige zoektocht door de politie worden gemaakt. ,,Op basis daarvan kunnen we kijken of we opschalen, bijvoorbeeld door een foto naar buiten te brengen, of juist afschalen.’’

Mensen die de vrouw zien, wordt aangeraden om haar aan te spreken en 112 te bellen.

