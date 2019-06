Zomerfeesten Epse: dankzij gratis entree en scherpe focus net zoveel bezoekers als inwoners

Aan Het Wansink is deze week urenlang gewerkt aan een heus festivalterrein, waar vrijdagmiddag het Foute Uur met DJ Jochem het begin was van drie dagen feest. Die dagen zijn voor het eerst ingedeeld op doelgroepen. Zo staat de vrijdag in het teken van jongeren, is de zaterdag een familiedag met ‘s avonds een 9-koppige band in de sfeer van de Top 2000 en is het programma zondag gericht op kinderen. ,,Voorgaande jaren hadden we alles door elkaar, we denken dat deze lijn aanslaat. En het hangt natuurlijk ook af van de artiesten die we inhuren’’, zegt Joeri van Buuren namens de organisatie.