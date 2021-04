Zon mag extra hard gaan schijnen in Deventer: mini-zonneparkje op komst langs de A1

Winkels weer open, eerste uur gratis parkeren in Deventer direct afgeschaft

29 april Het eerste uur gratis parkeren in de parkeergarages in de Deventer binnenstad is, nu de winkels weer helemaal open zijn, afgeschaft. Dat lijkt misschien tegenstrijdig, maar is het niet, aldus gemeente Deventer en Deventer binnenstadsmanager Peter Brouwer.