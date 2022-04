Zo’n metershoge muurschildering komt ook in Deventer en Zutphen: ‘Met knipoog naar het heden’

Nieuwe trainer laat lang op zich wachten bij GA Eagles, maar iedereen kan rustig slapen: over twee weken is het ei uitgebroed

Ruim vier maanden na het aangekondigde vertrek van trainer Kees van Wonderen heeft Go Ahead Eagles nog steeds geen hoofdcoach voor volgend seizoen. Van paniek is in Deventer geen sprake. Toch rijst de vraag nadrukkelijk: waarom duurt het toch zo lang? Over twee weken moet alles duidelijk zijn.

26 april