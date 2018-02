Zondagsopening in centrum Deventer? 'Nee, wacht!'

,,Puur politiek gewin voor de korte termijn'', zegt binnenstadsmanager Peter Brouwer over het besluit van de gemeenteraad dat meer winkels in Deventer elke zondag open mogen.

Meer winkels in Deventer, waaronder in het stadscentrum, mogen voortaan elke zondag open, maar dat besluit stuit op onbegrip in de binnenstad. Dat zegt binnenstadsmanager Peter Brouwer over de plotselinge beslissing van een verdeelde gemeenteraad.

Op initiatief van D66 besloot de politiek deze week dat aan het rijtje branches dat zondags open mag, consumentenelektronica en zaken die fietsen en dierbenodigdheden verkopen worden toegevoegd. Het betekent dat onder meer MediaMarkt op de Boreel elke zondag open mag.

Oneerlijk

,,Het gaat niet om MediaMarkt, ik snap dat zij blij zijn'', zegt Brouwer. ,,Het punt is dat deze beslissing zorgt voor oneerlijke verhoudingen in de binnenstad. Bepaalde zaken mogen nu wel open, andere niet. Willekeur. En voor de consument wordt het er niet duidelijker op.''

Brouwer deed dinsdag per brief namens Binnenstadsmanagement een ultiem beroep op de politiek om het stadscentrum nog even uit de discussie te houden.

Verdeeld

Brouwer: ,,Ook wij zien dat de wereld verandert en zondagsopening een item is. We zijn juist bezig om met de binnenstad gezamenlijk een standpunt te bepalen. Tegelijk liggen de meningen verdeeld; je kunt het niet iedereen naar de zin maken. Je kunt wel samen tot het beste model komen. Die discussie willen we goed en in alle rust voeren met ondernemers. Dit besluit komt er nu tussen en verstoort de dialoog volledig.''

Twee weken geleden sprak de politiek al over het onderwerp. Brouwer hield daaraan het beeld over dat de gemeenteraad de binnenstad tijd zou gunnen een ei te leggen. ,,Op 20 februari is er met ondernemers een ledenvergadering over de zondagsopening. Waarom niet gewacht? Dit valt heel slecht en is teleurstellend.''

Snipperling