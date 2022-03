Zonder geheimzinnige koffertjes geen stembureaus in Holten

Stembiljetten, rode potloden en een vergrootglas voor wie de kandidatenlijst niet kan lezen. In de stembureaus in Holten werden vanmorgen in alle vroegte de koffertjes klaargezet voor de grote verkiezingsdag. ,,Hierin zit alles wat de stembureaus vandaag nodig hebben’’, stellen coördinatoren Annemie Hoff en Hermien Elkink.

Ze zien er geheimzinnig uit, de zilverkleurige koffertjes. In de hal bij de gemeentebalie in Kulturhus Holten staan vijf stuks klaar om opgehaald te worden door de voorzitters van de stembureaus. ,,Zo geheimzinnig zijn ze niet hoor’’, reageert coördinator Hermien Elkink met een lach. ,,Er zitten praktische spullen in zoals punaises, pennen en een boekje die de vrijwilligers van de stembureaus zo meteen gebruiken.’’

Dat ‘zo meteen’ is al vroeg in de ochtend. Rond 07.00 uur druppelen de voorzitters binnen. Opgewekt worden ze begroet door de dames Elkink en Hoff. ,,Zoek er maar eentje uit’’, zegt Hoff. ,,We zien jullie straks.’’

Lange maar leuke dagen

Ook al zijn deze dagen lang, beide dames hebben er naar uitgekeken. Elkink: ,,Het zijn intensieve maar ook leuke dagen. Hoe laat het ook wordt. We moeten wachten op de getelde stembiljetten en de uitslag. Dat wordt wel 02.00 uur vannacht. De voorbereidingen zijn altijd een hoop werk. Wij vragen ons wel eens af hoe het in de grote stad gaat, waar soms vijfhonderd stembureaus zijn. Hier richten de mannen van de buitendienst samen met de voorzitters slechts zeventien stemlocaties in.’’

Onder wie voorzitter Giel ten Berge (41). Normaal buigt hij zich in het gemeentehuis in Rijssen over het nieuwe zwembadproject, maar vandaag bedient hij het stembureau in sporthal ’t Mossink in Holten. Iets na 07.00 uur komt hij zijn karretje ophalen. Met een grap en een grote glimlach begroet Ten Berge de dames.

Proces verbaal aan eind van de dag

,,Dit is altijd een gezellige dag’’, legt hij uit. ,,Je ontmoet veel mensen en zit samen met een team van leuke vrijwilligers. Je maakt een praatje, houdt in de gaten of alles lekker loopt, of er genoeg stembiljetten zijn en de hokjes goed staan.”

,,De vrijwilligers hebben een training gevolgd om dit werk te kunnen doen. Stel dat er escalaties voorkomen. Nu gebeurt dat in Holten niet, hoor. En in de koffer zit een boekje met uitleg over de kieswet. Aan het eind van de dag maak ik een proces verbaal op. Dat is een verslag met feiten, zoals het aantal stembiljetten en de namen van de leden met handtekening. Het mooiste moment van de dag is wanneer het aantal stemmen overeenkomt met het aantal stembiljetten. Dan hebben we het goed gedaan.’’

Eerste stem in de bus

In sporthal ’t Mossink zijn vandaag twee stembureaus ingericht. Klokslag 07.30 uur staat inwoner Meindert Koopman voor de deur. De Holtenaar wordt hartelijk ontvangen door gastheren Jerry Prins en Gerrit Huisman. ,,Ik vind het geweldig dat ik mag stemmen’’, zegt Koopman. ,,Omdat het ook belangrijk is. Vanochtend las ik in de krant dat een man van 101 jaar zelfs nog ging stemmen. Hij vond dat je anders geen recht van spreken hebt. Daar zit zeker wat in.’’

De 20-jarige Lotte Zwijnenberg is het daar helemaal mee eens. ,,Mijn vrienden moeten ook zeker gaan stemmen. Ik heb me verdiept in de partijen en met familie en vrienden over de programma’s gesproken. Mijn vader is bijvoorbeeld blij met de huidige vroege openingstijden van de horeca’’, zegt ze met een knipoog. ,,Zelf vind ik woningen voor jongeren heel belangrijk. Daar heb ik naar gekeken bij het bepalen van mijn stem.’’

Volledig scherm Lotte Zwijnenberg uit Holten in de Verkiezingskever © Walter Van Zoeren