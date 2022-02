Zonder rijbewijs tegen een boom: gewonde bij botsing tussen Bathmen en Laren

Politieke partijen in Deventer gaan in debat over kunst en cultuur

In aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen houdt de culturele sector van Deventer op 8 maart het Cultuurdebat in de Bibliotheek Deventer. Iedereen die mee wil denken en praten over ‘cultuur in de breedste zin van het woord’ is welkom.

18 februari