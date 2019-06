Zonne- en pollenallergie: topdrukte allergologen Deventer ziekenhuis

Wat is zonneallergie eigenlijk?

,,Patiënten die bij ons komen hebben jeukende bultjes en vlekken op delen van de huid die in contact zijn geweest met de zon. Dat irriteert en jeukt enorm. Het gaat dan vaak om kinderen met een gevoelige huid. Het is niet schadelijk, maar wel irritant. De zon mijden is eigenlijk het beste advies. Dus lange luchtige kleding dragen en eventueel een pet.’’

Hoeveel mensen hebben er last van?

,,Dat weet ik eigenlijk niet, we zien het wel veel, vooral bij kinderen die al een gevoelige huid of last van eczeem hebben. Als de zon veel schijnt bloeien de grassen vaak ook en speelt ook pollenallergie bij veel mensen op. Vaak gaan die allergieën samen. Dan hebben ze niet alleen bultjes, vlekken en jeuk maar komt er bij kinderen vanaf 3, 4 jaar steeds vaker hooikoorts bij. Tranende ogen en prikkende neus. Hooikoorts wordt bij kinderen vaak niet serieus genomen, maar je kunt je echt heel ziek voelen.’’

En nu is er een piek?

,,De laatste twee weken loopt het hier een beetje storm, qua verwijzingen. We zijn hier in Deventer met drie kinderartsen/allergologen, zien normaal gesproken zo'n twintig nieuwe patiënten per week. Dat zijn er nu meer, we hebben een wachttijd van een paar weken, voor komende weken zijn we volgeboekt. Als zich meer patiënten melden wordt het overwerken voor ons. Maar we helpen iedereen graag.’’

Wat is er aan te doen?