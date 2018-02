Zonnebloem staat met rug tegen de muur

Islamitische basisschool de Zonnebloem in Deventer moet verhuizen naar de Vijfhoek, uitgerekend de buurt waarin nauwelijks moslimkinderen wonen. De school wil graag in de ring rond het centrum blijven. Maar gesprekken met gemeente en andere schoolbesturen zijn tot nu toe op niets uitgelopen.

De Zonnebloem heeft haar bestaansrecht bewezen. Zo'n 220 kinderen, waarvan de meesten uit Deventer, gaan naar de school op Borgele. Elke dag komt een volle bus Apeldoornse kinderen en een handvol kinderen uit Lochem, Zutphen en Vaassen naar de bijzondere basisschool. Voor de kinderen van buiten de plaats maakt het niets uit, of de school op Borgele of in de Vijfhoek staat. Het zijn de Deventer kinderen, waar directeur Ayhan Tonca zorgen over heeft.

De start een aantal jaar geleden op Borgele was bedoeld om het bestaansrecht te bewijzen. Na vijf jaar moet de school nu een permanente locatie aangewezen krijgen van de gemeente. De gemeente is verplicht adequate huisvesting aan te bieden. Het gebouw op Borgele voldoet niet, omdat nu al drie klassen in Kei13 ondergebracht zijn en de Zonnebloem nog uitgaat van verdere groei. ,,We willen graag met alle kinderen op een locatie zitten. Bovendien is Kei13 voor ons eindig, als straks de nieuwbouwwijk achter Keizerslanden van de grond komt en de scholen daar meer ruimte nodig hebben'', zegt Tonca.

Weg uit Borgele dus. Dat is zeker. Maar de jarenlange gesprekken met andere schoolbesturen en de gemeente laat de Islamitische school met lege handen achter. Waar de -eveneens nieuwe- evangelische basisschool vorig jaar een plekje kreeg in de Voorstad en daarmee een permanente locatie, komt de Zonnebloem er niet tussen.

,,Wij willen juist graag in Voorstad, Rivierenwijk of Keizerslanden een school. Daar wonen onze kinderen'', legt Tonca uit. ,,We hebben een paar kinderen uit de Vijfhoek. Maar daar zit niet de meerderheid. De Vijfhoek is nieuwbouw, een vinexwijk. We hebben de ambitie om de beste school te zijn. Om ook kinderen die geen islamitische achtergrond onderwijs te bieden. Maar wat als we naar het Andriessenplein in de Vijfhoek moeten en zestig kinderen afscheid nemen omdat het te ver is? Hoe kan ik dan mijn doelstellingen halen? Kinderen van vier gaan geen zes kilometer fietsen. Natuurlijk hebben we een bovenstedelijke functie. Maar niet op deze manier.''