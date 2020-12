Zonnepanelen op bestaande geluidswallen? Daar zijn serieuze plannen voor in Deventer, Wesepe en Raalte

Bij elkaar gaat het om 5,4 kilometer aan geluidswallen die geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen. Het gaat maar om een klein deel van alle wegen in het buitengebied van Overijssel, maar het is toch goed voor de stroomvoorziening van zo’n 360 huishoudens, stelde de provincie eerder .

Niet op andere plekken

GroenLinks-Statenlid Robert Jansen is blij dat er na enige tijd een positief besluit komt van de provincie. ,,De oorsprong van dit voorstel ligt in 2018. Het is natuurlijk wel een complex project. Je hebt met aansluitingen op het net te maken en het businessmodel is niet het meest geweldige. Maar het is simpelweg efficiënt ruimtegebruik. Wat je op de geluidswallen neerlegt, hoeft tenslotte niet op andere plekken te komen”, zegt Jansen.