Zonnepark tussen kassen Schoneveld Breeding stap dichterbij

Video McDonalds Deventer opent over 9 dagen: maar hoe dan?

19:28 Op elke vierkante meter in de nieuwe McDonalds De Scheg in Deventer zijn mensen aan het werk. De tientallen auto's op de parkeerplaats zijn louter van bouwvakkers. Overal staan bulldozers en hoogwerkers. Binnen staat de apparatuur hoog opgestapeld. Wie een uurtje binnen is, ziet het beeld veranderen: hier wordt dag in dag uit, het weekeinde door, keihard gewerkt.