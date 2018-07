Sei­zoenspre­miè­re GTST in bios Apeldoorn en Deventer

11:34 Diehard fans van Goede Tijden Slechte Tijden doen er goed aan donderdagavond 30 augustus te blokken in hun agenda. De seizoenspremière van de soap is dan te zien in vijftien Vue-bioscopen, waaronder die van Apeldoorn en Deventer.