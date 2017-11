Zorgbazen Vivence voor de rechter wegens zelfverrijking

Darryl N. (39) gedroeg zich alsof Zorg Stichting Vivence - onder andere actief in Deventer en Borculo - zijn bedrijf was ‘waar hij naar believen geld uit kon halen’, aldus zijn boekhouder. En dat deed de Rotterdammer ook. Bovenop zijn salaris van 180.000 euro betaalde de zorgbestuurder zichzelf nog eens vele tonnen uit. Geld dat opging aan dure horloges, auto’s, sieraden en reizen.

Zijn beste vriend dacht dat N. miljonair was. ,,Het leek of hij zich schaamde dat hij meer uit te geven had dan andere kerkbezoekers. Ik geloofde dat hij dat salaris van 180.000 euro niet nodig had, maar hij verdiende dat geld wel. Darryl leverde een grote bijdrage aan betere zorg voor cliënten,’’ zegt Raoul O. (37) gisteren tegen de Rotterdamse rechter.

Gehandicapte jongeren

Op het hoogtepunt gaf het nu failliete Vivence zorg aan 120 licht verstandelijk gehandicapte jongeren, onder meer in Deventer en Borculo. ,,Hij deed goed werk. Iedereen was trots op Darryl. Zijn familie, de kerkelijke gemeenschap waarvan we beide sinds onze geboorte deel uitmaken.’’ De inspectie voor de Gezondheidszorg was overigens niet altijd overtuigd van deze goede zorg en stelde de locatie in Borculo in 2015 onder verscherpt toezicht.

O. stelt dat hij niet wist dat N. zichzelf vele jaren meer dan zes ton betaalde voor zijn werk. In totaal zou hij in vijf jaar tijd 1,8 miljoen euro te veel hebben gekregen. Graag wil O. de verklaring van zijn beste vriend geloven. N. beweert dat hij niet wist dat het verkeerd was, zichzelf veel meer betalen dat de 180.000 euro die in het jaarverslag van Vivence stond. ,,Ik wil ook geloven dat hij mij nooit in deze situatie wilde brengen.’’

Vereerd

O. zit namelijk ook in het verdachtenbankje. Vijf jaar geleden kreeg hij de vraag of hij in de Raad van Toezicht van Vivence wilde zitten. Het orgaan dat moet controleren of alles volgens de regels loopt. Hoewel de 37-jarige vriend Raoul O. naar eigen zeggen geen verstand had van financiën, zei hij toch ‘ja’. ,,Ik was vereerd.’’

Ook de voorzitter van de Raad van Toezicht is verdachte in de grote zorgfraudezaak. Beide zeggen dat ze niets wist van de betalingen van N. aan zichzelf. De andere verdachten zijn de vriendin van N., de accountant en zijn zwager. De laatste is de broer van de overleden vrouw van Darryl N., met wie de Rotterdammer Vivence startte.

Zelf bedacht

En ja, de observatie van de boekhouder dat de Rotterdammer geloofde dat hij naar believen geld uit de zorgstichting mocht halen, die klopt, zo bekende N. gisteren in de rechtbank. ,,Ik heb Vivence opgericht en de naam bedacht. Het voelde als mijn bedrijf.’’

Waarom kreeg hij al dat extra geld bovenop zijn inkomen van 180.000 euro? ,,Dat is toch al een mooi bedrag’’, aldus de rechter. Het waren vergoedingen voor ‘outsourcing’ en ‘advieswerk’, maar advies aan wie dan? ,,Aan mijzelf’’, zegt N. met een lach. Om zichzelf te corrigeren: ,,Aan het bedrijf.’’

Rekening van vriendin

Het geld ging naar N. via een wirwar aan facturen, onder meer van bedrijven waar hij nooit werkte. Met zoveel uren erop, dat de account dacht dat er meer mensen voor het bedrijf werkten. De tonnen werden gestort op de rekening van zijn vriendin. Het roept vragen op bij de rechter: ,,De gedachte dringt zich op of u deze constructie bedacht om te verdoezelen dat u boven de Balkenendenorm verdiende.’’ N. houdt vol dat hij niet wist dat dit ‘verkeerd was’.