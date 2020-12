Zorgboerderij Heihoeve Lettele dicht: ‘mismanagement door eigenaar Dimence’

Dit bedrijf uit Heino vult straks de schappen van vakantie­par­ken door heel het land met hun souvenirs

1 december Trendzz For You is een groothandel in souvenirs, cadeau-artikelen en wenskaarten in Heino en groeit als kool. Daar komt nu een grote order van Landal GreenParks bij. Voor vijftien parken mag Trendzz-directeur Eddy de Wit de parkwinkel vullen met Landal-gifts.