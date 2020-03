Zorgcentrum Humanitas Deventer voert bezoekrestricties in

Lochem schrapt raadsverga­de­ring vanwege corona, Zutphen stelt huisbezoek voor zorg en maatschap­pe­lijk werk uit

10:00 Lochem last de gemeenteraadsvergaderingen in maart af vanwege het coronavirus. Deventer sluit de vergadering voor het publiek. Huisbezoeken bij maatschappelijk werk en jeugdzorg worden in Zutphen vervangen door een telefonisch consult. De loketten van alle gemeenten in Salland en de Achterhoek blijven open.