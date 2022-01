Zorgen in Tweede Kamer over vervuiling Akzo-terrein in Deventer: ‘Troep opruimen zonder belastinggeld’

Ruzie over geld met zijn ‘beste maatje’ wordt Gerrit uit Deventer fataal: ‘Dit heeft hij nooit gewild’

Een forse duw, dan een knietje. Volgens Taco van E. is dat alles wat hij op 4 april 2021 deed bij Gerrit Bosman. Toch werd zijn ‘maatje’ een dag later dood in zijn woning in Deventer gevonden. Justitie is ervan overtuigd dat de 50-jarige Van E. zijn vriend veel zwaarder mishandelde dan hij zegt en eist daarom 7 jaar cel plus tbs met dwangverpleging.

