Zorgen over verslaafden en parkeren in Voorstad, wethouder in gesprek met buurtinitiatief

Duizenden coronates­ten mogelijk, maar labs in Deventer en Lelystad worden (nog) nauwelijks benut

3 mei De extra capaciteit die in de regio in allerijl is opgezet om het tekort aan coronatests op te lossen, wordt nauwelijks benut. Het Gezondheidslab voor Dieren in Deventer is één van de labs die is klaargestoomd voor extra coronatesten, maar voert op dit moment slechts 10 procent van de dagelijks capaciteit van 2000 testen uit.