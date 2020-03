Zorginstellingen in Zwolle, Deventer, Apeldoorn en Harderwijk houden crisisoverleg over corona: ‘We willen geen echtparen uit elkaar halen’

Zorginstellingen in onder meer Zwolle, Apeldoorn en op de Veluwe verwachten vandaag vergaandere maatregelen om cliënten te beschermen tegen corona. Veel instellingen houden crisisoverleg. Tegelijkertijd worstelen zij met onmogelijke dilemma’s. ,,We willen echtparen waarvan er één dementerend is niet uit elkaar halen”, stelt bestuurder Gea Sijpkes van Humanitas in Deventer.

Vanmorgen maakte zorginstantie IJsselheem bekend per direct de deuren te sluiten van haar locaties in Zwolle, Kampen en Zwartewaterland. Uit angst voor het coronavirus mogen ouderen de komende drie weken niet worden bezocht door familie en mantelzorgers. Een drastische maatregel om verspreiding onder kwetsbare ouderen tegen te gaan.

Koortsachtig overleg

Bij de meeste zorginstellingen in de regio is het nog niet zover, al komen instanties in onder meer Zwolle, Apeldoorn en Harderwijk vandaag wel bij elkaar voor een crisisoverleg. Verwacht wordt dat er vergaande maatregelen komen.

Woon- en zorgcentrum Humanitas in Deventer neemt al aanvullende maatregelen om de cliënten te beschermen tegen het coronavirus. Ongeveer driekwart van hen is dementerend. ,,De bezoekersrestricties worden steeds strenger”, zegt bestuurder Gea Sijpkes van Humanitas.

Onmogelijke keuzes

De zorginstelling komt daarbij voor onmogelijke keuzes te staan. ,,Als we helemaal sluiten, moeten we echtparen uit elkaar halen, waarvan er één dementerend is. Daarom mogen directe familieleden wel langskomen.”

Ook inventariseren twee medewerkers van de zorginstelling op dit moment hoe schrijnend de eenzaamheid is. Vandaag is daarnaast besloten om achteringangen te sluiten, zodat de instelling voldoende in de gaten kan houden wie er binnenkomt.

Het Zand verwacht vanmiddag nieuwe maatregelen

Bij zorginstantie Het Zand met locaties in onder meer Zwolle, Wijhe, Heino en Nieuwleusen is zojuist crisisoverleg geweest. Op dit moment worden aanvullende maatregelen uitgewerkt. Een woordvoerder verwacht dat de extra restricties vanmiddag naar buiten komen. Op dit moment heeft Het Zand al maatregelen genomen zoals maximaal één bezoeker per bewoner per keer en geen feestjes en groepsuitjes.

Zorginstelling Apeldoorn: ‘We hebben enorme verantwoordelijkheid’

Zorginstelling Atlant in Apeldoorn worstelt met de vraag of het toelaten van bezoekers nog kan. ,,Het is een heel lastige situatie”, bekent woordvoerder Agnes Bezembinder. Nu mogen bewoners nog door één bezoeker per keer worden bezocht.

,,Het is heel raar om te zeggen dat mensen hun naasten niet meer mogen bezoeken. Maar we hebben aan de andere kant een enorme verantwoordelijkheid.” Ze sluit niet uit dat meer maatregelen op korte termijn volgen. ,,We sluiten nu in ieder geval de restaurants voor externen. Eén op één behandelingen gaan wel door.”

Op de Veluwe ook crisisoverleg