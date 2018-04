Zorgkantoor bespioneert vrouw uit Deventer dagenlang en dat mag niet van de rechter

Zorgkantoor Midden IJssel had nooit een vrouw met camera's mogen volgen om zo een mogelijke zorgfraude in Deventer te bewijzen. Volgens de rechter ging het zorgkantoor daarmee ver buiten zijn boekje.

Het in Deventer gevestigde Zorgkantoor Midden IJssel heeft een vrouw dagenlang laten schaduwen door een privédetective uit Brabant. Volgens de rechtbank Overijssel is de semi-overheidsorganisatie helemaal niet bevoegd om zulke zware onderzoeksmethoden in te zetten.

Detectivebureau

De vrouw uit Deventer leverde zorg aan drie van haar familieleden, die zorg bij haar inkochten via persoonsgebonden budgetten (pgb's). Bij het zorgkantoor waren na een melding van mogelijke fraude twijfels ontstaan over het aantal uren zorg dat is gedeclareerd. Gedurende het onderzoek is toen besloten een detectivebureau in te schakelen om de vrouw te volgen en het bewijsmateriaal vervolgens te gebruiken bij een verhoor.

Schuttingdeur

Volgens de meervoudige kamer van de rechtbank bestond er geen wettelijke basis voor het zorgkantoor om technische hulpmiddelen in te schakelen en de vrouw met camera's te observeren. Het detectivebureau heeft ook een schuttingdeur dusdanig geprepareerd dat bijgehouden kon worden hoe vaak deze deur open ging. De rechtbank stelt dat dit indruist tegen wat van 'een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht'.

Eerste keer